Awanturował się tak, że trafił do więzienia

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Awanturował się w domu, po czym trafił prosto do więzienia. To 41-latek z powiatu stargardzkiego.

Policjanci zatrzymali go podczas interwencji - zostali wezwani do awantury domowej.



Okazało się, że jeden z jej uczestników jest poszukiwany dwoma listami gończymi, miał też nakaz doprowadzenia i ustalenia miejsca pobytu. Do odsiadki miał dwa lata. Trafił do zakładu karnego.