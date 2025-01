Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje konkurs na logo Osiedla Studenckiego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Grafika musi spełnić następujące warunki: ma być oryginalna, łatwa do zapamiętania i w barwach uniwersytetu. Uczestnicy mogą zgłaszać prace do 18 lutego. Nagroda główna to prawie 1700 złotych.