Salon gier w rybnym. KAS zlikwidowała punkt hazardowy [ZDJĘCIA]

Nielegalny punkt hazardowy w Gryficach zlikwidowany. Działał pod przykrywką nieczynnego od dawna sklepu rybnego.

Edycja tekstu: Michał Król

Zachodniopomorscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej chcieli przeprowadzić tam kontrolę. Wzywali do otwarcia drzwi, ale nie było reakcji - do lokalu weszli używając siły.Zabezpieczyli sześć stanowisk komputerowych, dwa automaty do gier, telefon i 370 zł w gotówce.Zatrzymali też osobę poszukiwaną, która ma zasądzoną karę więzienia.