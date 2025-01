Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tylu połączeń do Wielkiej Brytanii jeszcze z Goleniowa nie było. Od 30 marca br., a więc wraz z wejściem w życie letniej siatki połączeń, loty do Londynu (lotnisko Stansted) będą się odbywać siedem razy w tygodniu, a do Liverpoolu - cztery razy.