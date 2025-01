Wczesnośredniowieczne odkrycie w okolicach Kamienia Pomorskiego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Srebrny denar krzyżowy cesarza Ottona III znaleziono w okolicach Kamienia Pomorskiego. Denary te cechowała wysoka jakość srebra i precyzyjne wykonanie. To jedne z najciekawszych zabytków numizmatycznych odkrywanych na ziemiach polskich - poinformowało Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej (MHZK).