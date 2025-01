Dziecko poparzone "zupką chińską". Ruszył proces rodziców

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Przed Sądem Rejonowym w Białogardzie ruszył proces Moniki S. i Mariusza J. z Karlina, których półtoraroczny synek został poparzony gorącą "zupką chińską". Dziecko doznało poparzeń drugiego stopnia 15 proc. powierzchni ciała.