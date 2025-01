To może być jedyny raz, kiedy metoda "na wnuczka" nie będzie przestępstwem. Chodzi o wejście do szczecińskiej Fabryki Wody.









Aquapark zaprasza do odwiedzin właśnie "na wnuczka". We wtorek i w środę babcie i dziadkowie podczas swoich świąt będą mogli skorzystać z atrakcji Fabryki Wody za pół ceny. Warunkiem jest przyprowadzenie ze sobą wnucząt. Rabat będzie obowiązywał na wejście do aquaparku i edukatorium.