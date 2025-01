Opóźnienia pociągów. Powodem awaria sieci

Problemy z trakcją wystąpiły nieopodal gliwickich Łabęd na Śląsku. Na miejscu pracują służby.





Edycja tekstu: Jacek Rujna



Opóźnienie o ponad trzy godziny ma między innymi pociąg Intercity relacji Kraków Główny-Szczecin Główny. W Zachodniopomorskiem zatrzymuje się on na stacjach Mieszkowice, Chojna i Gryfino.O godzinę jest także opóźniony pociąg Intercity "Ślązak", którym mieszkańcy naszego regionu mieli dojechać do Poznania i tam się przesiąść w pociąg bezpośredni do Szczecina.