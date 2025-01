Wiceminister infrastruktury o inwestycji w kołobrzeskim porcie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Po opracowaniu dokumentacji technicznej, będziemy w stanie określić całościową wartość inwestycji w porcie w Kołobrzegu. Wtedy zostaną też podejmowane konkretne działania – przekazał w czwartek sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Chodzi o inwestycję związaną m.in. z przebudową infrastruktury dostępowej do portu i kanału portowego.