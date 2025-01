Przychodnia Szpitala Wojskowego znów otwarta [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od poniedziałku pacjenci ponownie będą przyjmowani w Przychodni Specjalistycznej 109. Szpitala Wojskowego przy Jasnych Błoniach w Szczecinie. Zakończył się gruntowny remont placówki, w której jest m.in. nowoczesny sprzęt diagnostyczny i 19 poradni specjalistycznych.