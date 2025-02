"Bezpieczne ferie". Strażacy przypominają podstawowe zasady

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co zrobić, gdy zarwie się lód, jak bezpiecznie zjeżdżać na sankach, jak przygotować się do zimowej wycieczki ale i o czujkach dymu i czadu - o tym rozmawiają zachodniopomorscy strażacy m.in. ze szczecińską młodzieżą w ramach ogólnopolskiej akcji " Bezpieczne Ferie".

- Na czas ferii w regionie prognozy synoptyków nie zapowiadają opadów śniegu i siarczystych mrozów, ale wiele osób wybiera się w góry - przypomina rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Szacht. - Zachęcamy do korzystania ze strzeżonych lodowisk, unikania akwenów zamarzniętych, gdyż wiąże się z dużym niebezpieczeństwem. W przypadku, gdy już chcemy się na to zdecydować, na pewno dzieci muszą być pod nadzorem osób dorosłych.



- Do obowiązków Straży Pożarnej należy kontrola obiektów przeznaczonych na zimowy wypoczynek - potwierdza Szacht. - W ramach takich czynności nasi strażacy sprawdzają między innymi zabezpieczenia ppoż., drogi ewakuacyjne oraz ogólny stan techniczny budynku.



Ferie w Zachodniopomorskiem potrwają do 16 lutego.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski