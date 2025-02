"To będzie duży atut turystyczny dla regionu" [ZDJĘCIA]

Tak o nowym połączeniu promowym między Nowym Warpnem a Świnoujściem mówi starosta policki. Rejsy rozpoczną się w wakacje i na razie będą odbywać się w weekendy.

To oferta skierowana przede wszystkim do turystów, którzy chcą zwiedzić region na rowerze.- Może przyciągnąć osoby z całego województwa - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" Shivan Fate: - To będzie produkt turystyczny, nie tylko powiatowy, ale i regionalny. To będzie ważne z punktu widzenia również samego Szczecina.Na pokładzie promu ma zmieścić się około 100 osób. Ceny biletów wyniosą mniej więcej 50 złotych.