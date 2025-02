Barwy kampanii: Grzegorz Braun i wojna na Ukrainie w optyce sztabowców Mentzena

- Grzegorz Braun nie jest naturalnym konkurentem dla naszego kandydata - tak udział europosła w wyborach prezydenckich skomentowali szczecińscy sztabowcy Sławomira Mentzena.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Grzegorz Braun został usunięty z Konfederacji m.in. dlatego, że postanowił wystartować w majowych wyborach, mimo, że głównym kandydatem partii jest Sławomir Mentzen.- Przewidywano, że zabierze nam połowę elektoratu... Patrząc po sondażach: nic takiego się nie wydarzyło. Oczywiście, było to pewne zaskoczenie, natomiast takie zagranie ze strony Grzegorza Brauna było brane pod uwagę - skomentował Michał Wójtowicz, wiceprzewodniczący szczecińskiego oddziału partii Nowa Nadzieja - Szczecin.Przedstawiciel sztabu Sławomira Mentzena odniósł się też do kwestii wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę.- Jesteśmy przeciwni temu, żeby angażować Polskie Wojsko w wojnę na Ukrainie, żeby wysyłać tam - jakkolwiek - kontyngent polski, czy to do udziału w walkach, czy też w inny sposób. Przekazaliśmy naprawdę dużo sprzętu, dużo uzbrojenia, myślę, że ta pomoc jest aż nadto w skali tego, co mogliśmy dać - podkreślił.Według najnowszego sondażu prezydenckiego przygotowanego przez IBRiS dla Onetu na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena zagłosowałoby prawie 9 procent respondentów, co daje mu trzecie miejsce - za Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim.