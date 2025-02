Wzrost zachorowań na grypę. Szpital w Koszalinie wprowadza ograniczenia

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin/Archiwum]

W związku ze wzrostem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zostały wprowadzone ograniczenia odwiedzin pacjentów – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka szpitala Marzena Sutryk.