Ferie na sportowo w Kołobrzegu

Rozpoczęła się akcja „Trenuj z naszymi mistrzami”.

Motywacja do udziału w treningach bywa różna. - Przyszliśmy ćwiczyć piłkę nożną, bo lepiej jest poćwiczyć, niż siedzieć przy komputerze, bo wiemy, że są fajne nagrody. Rok temu już zebraliśmy wszystkie naklejki - tłumaczą dzieci.







Wspomniane naklejki za odbyty trening można będzie wymienić na nagrody. W kolejnych dniach zajęcia z dziećmi poprowadzą m.in. medalistka olimpijska Małgorzata Hołub-Kowalik, czy koszykarz Kotwicy Remon Nelson.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca w czasie ferii zimowych do wspólnych treningów ze znanymi sportowcami. Na początek zajęcia poprowadził piłkarz Adam Frączczak, były kapitan Pogoni Szczecin. Jak mówi, najważniejsze w takich akcjach jest to, by dzieci aktywnie spędziły czas.- Cieszę się, że dzieciaki przyszły na halę, na trening, a nie siedzą w domu. Niech dzieciaki będą sprawne. Niech grają w piłkę, w kosza, w siatkówkę, w cokolwiek, byleby uprawiały jakikolwiek sport - podkreśla Frączczak.