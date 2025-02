Zmiany na trasie Wołczkowo - Dobra

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie kolejna zmiana organizacji ruchu na trasie między Wołczkowem, a Dobrą. Chodzi o skrzyżowanie ulicy Lipowej z ulicą Zieloną, gdzie jeszcze kilka dni temu obowiązywał ruch wahadłowy.

- Obecnie obowiązuje tam tylko ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Ruch wahadłowy niestety wróci najprawdopodobniej w środę, o ile pozwoli pogoda, na około dwa dni na czas robót bitumicznych. A o tych zmianach pewnie będziemy jakoś szerzej informować, jeżeli to się potwierdzi. Natomiast na ten moment mogę powiedzieć, że to będzie środa i potrwa to tylko dwa dni.



Sylwia Turkiewicz dodała także, że po ułożeniu asfaltu zniknie obowiązujące tu ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski