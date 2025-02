Zamiast w góry, na ferie nad morze

Za nami pierwszy dzień ferii dla uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Choć tego rodzaju przerwa od nauki kojarzy się z wypoczynkiem w górach, to jednak sporo rodzin postanowiło spędzić ten czas nad morzem.

- My mamy tu babcie i dziadków, dlatego tu przyjechaliśmy. A w sumie w górach polskich nie ma śniegu. - Bardzo fajnie. Byliśmy na plaży. Jakieś lody, autobus, prom. Chodzimy na razie. - Dopiero wczoraj przyjechaliśmy, także jesteśmy bardzo zadowoleni z pogody. Jest słonko. - Pierwszy raz jesteśmy tutaj z wnuczkami nad morzem. Podoba mi się to, że mam blisko plac zabaw. Podoba mi się to, że babcia z dziadkiem na wszystko pozwalają. Może jest lepsze od gór.





Ferie dla uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego potrwają do 16 lutego.

Zajrzeliśmy do Świnoujścia, by sprawdzić czy turyści, którzy zdecydowali się spędzić czas wolny nad Bałtykiem, nie żałują swojego wyboru.