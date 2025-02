RSnW: Zbigniew Ziobro i komisja ds. Pegasusa

Zbigniew Ziobro poinformował, że wraca do Brukseli po tym, jak - kolejny raz - nie został przesłuchany przez Komisję ds. Pegasusa. Na piątkowe spotkanie b. minister sprawiedliwości nie stawił się o wyznaczonej godzinie.

- Dlaczego komisja, do której już kilka razy się nie stawił, miałaby potulnie siedzieć i czekać: "no, może tym razem pan świadek Ziobro będzie taki miły i przyjdzie do nich"?! - zapytał retorycznie.





Został doprowadzony przez policję, gdy komisja skończyła pracę. Zachowanie zarówno polityka, jak i komisji wywołały dyskusję w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".Jarosław Rzepa, poseł PSL-Trzecia Droga wskazał, że postępowanie Zbigniewa Ziobry jest lekceważące w stosunku do działań Sejmu.- Doskonale wiedział o tym wezwaniu, nie było to pierwsze wezwanie. Za nic ma funkcjonujący dziś rząd i to, co ustalamy w Parlamencie - ocenił.Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że w tym piątkowym sporze nie ma wygranej strony.- Ani minister Ziobro, ani parlament, ani politycy... Mieszkańcy naszego kraju zobaczyli z jakim brakiem szacunku politycy odnoszą się do swoich działań - zaznaczył.Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki, tłumaczył, że komisja nie poczekała na Ziobrę, ponieważ jest on "zwyczajnym obywatelem".W poniedziałek do prokuratury wpłynął wniosek komisji śledczej ds. Pegasusa w sprawie zastosowania 30-dniowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Zostanie przekazany do analizy od strony formalnej.