Polickie Amazonki zapraszają na badanie piersi

Różowa wstążka - symbol oznaczający walkę z rakiem piersi. Fot. pixabay.com / Marijana (domena publiczna)

To ramach akcji Narodowego Funduszu Zdrowia pt. "Nie daj się! Badaj się!"

Dziś w Sali Obsługi Klientów przy ul. Arkońskiej członkinie Stowarzyszenia będą uczyły samobadania piersi na fantomach.



Opowiedzą również o badaniach profilaktycznych - mówi Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa NFZ: - Kobiety w wieku od 45. do 74. roku życia - raz na dwa lata - mogą wykonać profilaktyczną mammografię. Ten program adresowany jest do wszystkich zdrowych kobiet, bo jest to program przesiewowy.



Spotkanie rozpocznie się o godz. 10 i potrwa trzy godziny.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas