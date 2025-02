"Zmęczenie i rozkojarzenie powoduje najczęstsze błędy na drodze" [ZDJĘCIA]

Zmęczenie to jeden z największych wrogów kierowców - w "Rozmowie pod krawatem" instruktorka techniki jazdy i kierowca wyścigowy mówiła na naszej antenie o niebezpieczeństwach na drodze i przyczynach wypadków. Szczególnie istotne jest, aby pamiętać o odpoczynku - zwłaszcza teraz, kiedy duża część kierowców jedzie w długie trasy z racji ferii zimowych.



Senność i idące wraz z nim rozkojarzenie to gotowy przepis na tragedię.- Próbujemy klepać się po twarzy, próbujemy gryźć się w język, otwierać okno... Nie zatrzymujemy się, bo "jeszcze tylko 50-100 kilometrów do domu". W związku z tym myślę, że chyba zmęczenie i rozkojarzenie powoduje najczęstsze błędy - diagnozowała Małgorzata Serbin.Serbin radziła, aby w razie zmęczenia w trakcie jazdy pozwolić sobie na krótki postój i kilkuminutową drzemkę. Zdaniem ekspertów, nawet co piąty wypadek na autostradach i drogach dwujezdniowych spowodowany jest sennością kierowcy.