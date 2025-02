Goście RS o liście miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

O jakości życia w Gryficach i Stargardzie rozmawiali goście wtorkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

To właśnie m.in. te dwa miasta z województwa zachodniopomorskiego znalazły się na liście miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W zestawieniu przygotowanym przez Polską Akademię Nauk analizowano m.in. zmieniającą się liczbę mieszkańców, zarejestrowanych firm i poziom bezrobocia.



Gryfice przez jakiś czas traciły m.in. dlatego, że pozamykało się wiele zakładów - podkreśla burmistrz Gryfic Tomasz Aniuksztys i dodaje, że teraz priorytetem jest ściąganie do miasta inwestorów.



- Dla mieszkańców Gryfice są takie nijakie, teoretycznie jest tu wszystko, ale są mało wyraziste. My nad tym w tej chwili pracujemy, aby Gryfice miały swoją wyrazistość i obraz. Mamy nadzieję, że będzie to obraz przedsiębiorczości - dodaje Aniuksztys.



Ranking jest dla nas zaskoczeniem, ale może wprowadzić w błąd, bo obejmuje stan miasta w latach 2008-2018 - mówi Arkadiusz Kocikowski z Urzędu Miasta w Stargardzie: - 3,5 proc. - bezrobocie, rosną dochody i wydatki inwestycyjne miasta. W zasadzie wszystkie wskaźniki rosną - można nawet powiedzieć - wykładniczo. Może się wydawać, że rzeczywiście miasto ma przed sobą bardzo trudny okres, a tak nie jest...



W zestawieniu opracowanym przez PAN na 139 miast, siedem jest z województwa zachodniopomorskiego. Oprócz Stargardu i Gryfic na liście znalazły się też m.in. Wałcz, Szczecinek i Białogard.



