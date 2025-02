Chrzest masowca "Polsteam Łebsko" w Policach [ZDJĘCIA]

Oficjalny chrzest statku Polsteam Łebsko, 5 bm. w porcie w Policach. Jest to jeden z najnowszych statków Polskiej Żeglugi Morskiej. PAP/Marcin Bielecki

W porcie w Policach odbył się w środę chrzest m/s "Polsteam Łebsko", trzeciego z serii 12 tzw. jeziorowców zbudowanych dla Polskiej Żeglugi Morskiej. "Łebsko" ma 200 m długości i prawie 24 m szerokości; jest węższy niż klasyczne masowce, by zmieścić się w kanałach i śluzach Wielkich Jezior w Ameryce Północnej.