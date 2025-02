Osobówka potrąciła rowerzystę. Mężczyzna nie żyje

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Całkowicie zablokowana jest droga wojewódzka nr 177 na odcinku między Mirosławcem, a Tucznem.

- Na wysokości miejscowości Wrzosy doszło do potrącenia 34-letniego rowerzysty przez samochód osobowy marki suzuki - poinformowała starszy aspirant Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. - W wyniku tego zderzenia rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Apelujemy do kierujących o zachowanie ostrożności, a do niechronionych uczestników ruchu drogowego o wyposażenie roweru, jak i siebie w elementy odblaskowe.



Utrudnienia dla kierowców w tej części regionu potrwać mogą przez kilka godzin.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski