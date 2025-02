O polskich dzieciach w Nowej Zelandii. Audioserial w Radiu Szczecin

Audioserial "W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Pahiatua" od 6 lutego w Radiu Szczecin

To poruszająca historia dzieci, które w czasie II wojny światowej znalazły schronienie w Nowej Zelandii po traumatycznych przeżyciach na zesłaniu w ZSRR.

Dzieci z Pahiatua to grupa 733 polskich sierot, które po kilkuletniej tułaczce przez ZSRR, Persję i Indie trafiły do Nowej Zelandii.



W sensie formalnym dzieci z Pahiatua zostały pierwszymi uchodźcami w tym państwie. Ówczesny rząd w Wellingtonie pokrył koszty utrzymania polskich uchodźców i zorganizował dla nich obóz-osiedle w pobliżu miasteczka Pahiatua. Miejsce szybko zostało nazwane małą Polską, a geograficzny koniec świata stał się dla polskich dzieci nowym początkiem. Większość z nich nie wróciła do rodzinnego kraju.



Audioserial "W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Pahiatua" Martyny Wojtkowskiej w opracowaniu i pod redakcją Janusza Deblessema i Bartosza Panka w czwartek po godzinie 19-tej na antenie Radia Szczecin, w audycji Fonosfera.



Produkcja: Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia i Instytut Pileckiego.