Prezes Klastra Morskiego o terminalu: protesty to dobry znak [ZDJĘCIA]

"Protesty - to dla nas dobry znak" - tak prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego mówi o niemieckim sprzeciwie w sprawie rozbudowy świnoujskiego terminala.





Andrzej Montwiłł odniósł się również do zamieszania wokół szczecińskiego operatora portowego Bulk Cargo. Właścicielem ponad 90 proc. udziałów w spółce została firma Rhenus. Były minister Marek Gróbarczyk zarzucił, że "premier oddaje szczeciński port Niemcom". Obecny minister Arkadiusz Marchewka określił ten wpis jako "popis hipokryzji", bo o planach sprzedaży spółki był informowany rząd Mateusza Morawieckiego.





- Ma to absolutnie wymiar polityczny. Po pierwsze nie sprzedano portu w Szczecinie, bo portów się nie sprzedaje. Będą inwestycje, które nowy właściciel jest w stanie zrealizować, bo ma takie możliwości kapitałowe - podkreśla Montwiłł.





Bulk Cargo to jeden z największych operatorów działających w szczecińskim porcie.





Przypomnijmy, że skargę w tej sprawie złożyła niemiecka organizacja pozarządowa, jednak została ona odrzucona.Są kolejne, podobne działania naszych zachodnich sąsiadów - m.in. w związku z budową nowego toru podejściowego do terminala. To jednak nie jest powód do zmartwień, wręcz przeciwnie - mówił Andrzej Montwiłł w "Rozmowie pod Krawatem".- Traktujemy to jako wyróżnienie czy uznanie naszych osiągnięć i tego, że naprawdę rozwijamy się tutaj przez ostatnie 30 lat. Także, jeżeli dzisiaj słyszymy jakieś głosy, to traktujemy to jednak jako obawę o pogorszenie się konkurencyjności portów niemieckich - tłumaczył Montwiłł.Autorzy skargi argumentowali, że działalność terminala może negatywnie odbić się na przyrodzie.