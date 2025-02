10 mln zł na nowy fragment obwodnicy północnej Stargardu

10 milionów złotych kosztować będzie nowy odcinek obwodnicy północnej Stargardu. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Jak informują urzędnicy, do Stargardu trafi 6 milionów złotych rządowego dofinansowania na budowę.



Nowy fragment będzie liczył około 700 metrów długości i pobiegnie od ronda w pobliżu dawnego Tesco do obejścia, które prowadzi od ul. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej.



Razem z jezdnią powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, staną także nowe, energooszczędne lampy. Budowa prawdopodobnie wystartuje jesienią.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas