Badania bezpłatne, ale chętnych pań wciąż za mało

źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Choć z badań mammograficznych można w Szczecinie skorzystać "od ręki", to chętnych brakuje.

Tymczasem rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Szacuje się, że zachoruje na niego co ósma kobieta w Polsce. Wczesne wykrycie zmian może uratować życie - mówi Magdalena Salamaga, radiolożka z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.



- Biorąc pod uwagę statystykę, to jest wciąż słaba zgłaszalność na badania profilaktyczne, bo poniżej 40 proc. Natomiast w krajach zachodniej Europy powyżej 90 proc. - to jest duża różnica - dodaje Salamaga.



Z bezpłatnych badań - raz na dwa lata - mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Coraz więcej przypadków zachorowań dotyczy kobiet młodych, ale kobiety po 74. roku życia wcale nie chorują rzadziej - przyznaje Magdalena Salamaga.



- Z wiekiem wzrasta ilość zachorowań na raka piersi ze względu na to, że następuje spadek odporności. Starsze kobiety takie badanie mogą sobie zrobić, przychodząc na przykład u nas do poradni profilaktyki raka piersi. Najpierw taka pacjentka ma wizytę u onkologa, on kieruje na badanie mammograficzne i wtedy ona ma to badanie za darmo - informuje Salamaga.



W Szczecinie badania mammograficzne można wykonać w szpitalu przy Unii Lubelskiej, na Pomorzanach oraz w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22.