Przychodnie w regiony ze wsparciem od UE

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 17,5 miliona złotych na zachodniopomorską służbę zdrowia.

Unijne środki otrzyma czterdzieści osiem placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To między innymi przychodnie w Szczecinie, Stargardzie, Kołobrzegu i Świnoujściu.



Dotacja pokrywa w stu procentach koszty zgłoszonych wcześniej inwestycji - mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Koszur.



- Pieniądze te w zależności oczywiście od tego, czego dotyczył wniosek, można wydać na sprzęt medyczny np. aparaty USG, holtery, sprzęt niezbędny do diagnostyki w domu pacjenta, można też wydać na informatyzację - wymienia Koszur.



Część placówek przeznaczy dotację również na remonty. Z Brukseli do przychodni z całego kraju trafi prawie 700 milionów złotych.