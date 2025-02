Policjant napisał podręcznik, żeby pomóc rekrutom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dekadę doświadczenia na służbie wykorzystał, aby pomóc rekrutom wstąpić do policji.

Młodszy aspirant Hubert Lewandowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie napisał poradnik, który krok po kroku objaśnia, jak zdać test fizyczny na egzaminie.



Najczęstsze błędy nowicjuszy to technika wykonywania ćwiczeń i stres, który powoduje, że dobrze przygotowani kandydaci odpadają.



Gdyby ten poradnik wyszedł kilka lat temu, to byłoby nam łatwiej dostać się do policji - mówią funkcjonariusze z regionu: - Kolega napisał poradnik, zna się na tym, jest fachowcem w tej dziedzinie. - Mam nadzieję, że młodzi z niego skorzystają, będzie dla nich pomocny. - Jest tam wszystko dobrze opisane, jak się przygotować mentalnie i jak ćwiczyć. Do tego jak się suplementować i jak się odżywiać - mówią policjanci.



- Sam trening na siłowni i bieganie może nie wystarczyć. Tutaj istotna jest strategia na sam test z tego tytułu, że tutaj technika gra dużą rolę. To nie jest złoty poradnik, który wskaże wprost jak zdać test, tylko jest to przewodnik z cennymi wskazówkami, które na pewno do tego sukcesu mogą kogoś przybliżyć - podkreśla autor poradnika.



Poradnik jest ogólnodostępny, znajdziecie go poniżej w pliku PDF.