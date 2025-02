Świnoujście czy Śledzioujście? Tematyczny (i smakowity) tydzień w MRM [ZDJĘCIA]

Niezwykłe historie o bałtyckim śledziu i przysmaki przyrządzone z tej ryby otworzyły nowy tematyczny tydzień w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.

Najbliższe dni będą pełne wydarzeń dotyczących historii życia codziennego miasta i jego mieszkańców.Słuchając historii o dawnym życiu i obyczajach kulinarnych mieszkańców można dojść do wniosku, że miasto powinno nosić nazwę, nie Świno-, a Śledzioujście.- Kiedyś była to podstawowa ryba do poławiania i do konsumpcji. Było ich tyle, że w Świnoujściu - gdy było tarło - koło wiatraka ludzie łowili do worków te śledzie - opowiada Leszek Kamiński ze świnoujskiego Muzeum.Gawędę o śledziu, potrawami z niego okrasiła mistrzyni sztuki kulinarnej Ewelina Iwańczyk.- Ze śledzia w Polsce można zrobić bardzo dużo, ponieważ Polacy mają największy odłów śledzia na świecie. Śledzie można podawać na tysiące różnych sposobów. Śledź jest dobry na odchudzanie i na pewno w tej chwili będzie królował na stołach - powiedziała.W tym tygodniu muzealnicy oferują wykład o XVIII-wiecznych medykach i historyczny spacer.