Skarb z sejfu świnoujskiego muzeum [ZDJĘCIA]

Czym 200 lat temu usuwano zęby, jak opatrywano rany i czym leczono zapalenie płuc - odpowiedzi na te pytania ukryte są w muzealnym sejfie Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.

- W sejfie znajduje się XVIII-wieczny zielnik oraz przybory apteczne z kolekcji Muzeum Obrony Wybrzeża Fort Gerharda w Świnoujściu. Dzięki ich uprzejmości możemy pokazać, jak wyglądały podstawowe przybory stosowane w XVIII-wiecznej medycynie - zaprezentował dyrektor tej placówki Lech Trawicki.

- Zielnik robi wrażenie - przyznała reporterka Radia Szczecin.

- Świadomość, że ktoś ponad 200 lat temu zbierał te rośliny, opisywał je nazwami łacińskimi i robił to w celu posiadania wiedzy o ich właściwościach medycznych robi wrażenie - dodał dyr. Trawicki.

- Artefakty są już mocno sfatygowane, ale jeszcze widać do czego służyły - powiedział jeden z oglądających.



Czasowa wystawa z tym związana dostępna jest do przyszłej środy.



