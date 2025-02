Wzrost zachorowań na grypę, brakuje leków

Wzrost zachorowań na grypę w naszym regionie sięga 300 procent w porównaniu do ubiegłego roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

To oficjalne dane zachodniopomorskich farmaceutów. Wiąże się to także z brakiem dostępności leków, których niestety nie ma w wielu miastach naszego regionu.- Mamy w tym roku wysyp grypy dużo większy - bo mamy o 300 proc. więcej zachorowań na grypę - niż w styczniu zeszłego roku. I niestety to powoduje, że producenci nie nadążają. Jest więcej chętnych, jest więcej pacjentów niż oni są w stanie w tej chwili dostarczyć. Wszystkie starsze zapasy, nawet z zeszłego roku, już się pokończyły i są problemy - przyznaje prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej w Szczecinie Michał Kasiak.Zdaniem Michała Kasiaka poprawa dostępności leków na grypę powinna być widoczna prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu.