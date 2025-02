Siatkarki LOTTO Chemika liczą na doping kibiców

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Siatkarki LOTTO Chemika po 10-dniowej przerwie powracają do zmagań w Tauron Lidze.

Policzanki zmierzą się z UNI Opole w 18 kolejce spotkań. Mistrzynie Polski przygotowują się do ligowego pojedynku z opolankami i jak zapewnia atakująca chemiczek Julia Hewelt, liczą na wygraną w jutrzejszym starciu.



- Nie możemy się doczekać. Jest to dla nas bardzo ważne spotkanie i mocno się do niego przygotowujemy. Treningi są pod przeciwnika, także wszystkie już z niecierpliwością czekamy na to spotkanie. Powinno być dobrze. Kibice na pewno będą bardzo wspierać. Ich doping nam pomaga. Mamy nadzieję, że będą trzy punkty - mówi Hewelt.



Sobotni mecz siatkarek LOTTO Chemika Police z UNI Opole rozpocznie się o godzinie 12.30 w hali Netto Arena przy ulicy Szafera w Szczecinie.



