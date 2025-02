Wzmożone kontrole na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Przejazd drogą A11 jest częściowo zamknięty.

- Samochody wjeżdżające do Niemiec kierowane są na specjalnie wyznaczony objazd - informuje Tadeusz Gruchalla, rzecznik Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. - Punkt kontroli jest zorganizowany przez niemiecką policję. Każdy pojazd, który wjeżdża z Polski do Niemiec przez przejście graniczne w Kołbaskowie, jest zatrzymywany do kontroli.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Mimo kontroli i możliwych utrudnień na drodze, aktualnie przejazd odbywa się bez przeszkód.