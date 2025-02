Kończy się naprawa konstrukcji dachu szczecińskiej Floating Areny.





Równocześnie mocno zaawansowane są prace budowlane nowego SDS. Powstają: 30-metrowy basen i hala sportowa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

"Wkrótce otwarcie" - informuje Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji. Obecnie trwają prace związane z izolacją dachu, by nie dochodziło do skraplania wody po dźwigarach.