Śmieci i brak miejsc parkingowych. Mieszkańcy Orła Białego mają dość [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zalegające śmieci i brak miejsc parkingowych. Tak - zdaniem mieszkańców - wygląda obecnie plac Orła Białego w Szczecinie.

W ich ocenie, problem z postojem i nieczystościami pojawił się wraz z rozpoczęciem przebudowy tej części miasta.



- Samochód gdzie mi się uda postawić, tam stawiam. Jak jest weekend to wszystko jest zablokowane... - Mówią klienci, że nie ma gdzie zaparkować samochodu. - Tutaj dużo turystów przyjeżdża. Jaki oni mają widok na te śmieci? - żalą się mieszkańcy.



- Skargi mieszkańców Starego Miasta zobligowały nas do złożenia interpelacji do prezydenta Piotra Krzystka - mówi szczeciński radny Maciej Kopeć: - Tam widać pewne znamiona chaosu. Likwidacja miejsc parkingowych i tworzenie tam kolejnej specjalnej strefy na pewno nie ułatwia tym, którzy tam chcą przyjeżdżać.



- Wykonawca przebudowy sprząta plac na bieżąco - zapewnia rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich Piotr Zieliński: - Śmieci pojawiają się cały czas. To nie jest tak, że ekipy sprzątające są na miejscu 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Natomiast miejsca postojowe były na środku placu, który w tej chwili przechodzi budowę, więc nie ma takiej możliwości, żeby zaparkować tam.



W wyniku prowadzonych, w tej części miasta, prac archeologicznych termin zakończenia przebudowy - wyznaczony na przyszły rok - może ulec zmianie.