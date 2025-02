Droższa strefa parkowania w Kołobrzegu. Jest petycja [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Petycja w sprawie zmian w Strefach Płatnego Parkowania w Kołobrzegu. To reakcja na podniesienie cen i powiększenie SPP o kolejne ulice.

Od początku lutego w Kołobrzegu trzeba zapłacić więcej za parkowanie w SPP. W nowej strefie C obejmującej ścisłe centrum miasta jest to 3,2 zł za pierwsze pół godziny i 6,4 zł za godzinę postoju.



Kierowcy nie kryją, że uważają nowy cennik za zbyt wygórowany.



- Normalnie złodziejstwo, żeby tylko wpaść do sklepu i mam teraz 3.20 zapłacić?! Cholernie drogo w Kołobrzegu... było 2 złote, było 1,50 i tak co rusz drożeje - mówili.



W reakcji na zmiany Stowarzyszenie Przedsiębiorców Starówka stworzyło petycję, z którą chce udać się do władz miasta. Bartosz Kołodziejczyk, wiceprezes stowarzyszenia mówi, że propozycje mają uwzględnić interesy mieszkańców i turystów.



- 30 minut parkowania za darmo, potem parkowanie na stawkach, które były przed zmianami, płatne parkowanie do godziny 18 - powiedział.



Dotychczas petycję w internecie podpisało 250 osób.



Edycja tekstu: Jacek Rujna