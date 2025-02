Bliscy i przyjaciele pożegnali red. Jerzego Szafulskiego [ZDJĘCIA]

Przepracował 25 lat m.in. w redakcjach Publicystki i Informacji oraz Audycji Rozrywkowych Radia Szczecin. Specjalizował się w felietonach i komentarzach. Szefował też kultowemu klubowi studenckiemu "Kontrasty". Z Maksem Szocem i Andrzejem Jakóbcem napisał hymn Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu "To Fama!". Rodzina i przyjaciele towarzyszyli w piątek Jerzemu Szafulskiemu w jego w ostatniej drodze.

- Poznałam go jeszcze jako dziecko. Często bywałam w radiu, to Jurek przygotowywał mi kartki, żebym mogła rysować królewny. Kiedy zaczęłam pracę w radiu, on już nie był moim wujkiem, tylko był moim kolegą. To był bardzo dobry człowiek. Nikomu nie odmówił pomocy - nadmieniła Anna Arabska-Szmajdzińska.





- Niech spoczywa w spokoju - powiedział jeden z uczestników pogrzebu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Jurek przyjmował mnie do Radia 35 lat temu - powiedziała red. Agata Rokicka. - Był moim pierwszym szefem, najlepszym z najlepszych. Nie wiem dlaczego, ale we mnie wierzył. On w ogóle wierzył w ludzi. Bardzo szybko dzięki właśnie Jurkowi pomyślałam sobie, że jestem w radiowej rodzinie - uzupełniła Rokicka.- Nagrywaliśmy razem wiele audycji. Przyjaźniliśmy się - dodał red. Janusz Wachowicz- Gdy w szczecińskim Radiu był Szafuła Jurek, nie podskoczył nam żaden Passent ni Ogórek. Albo weźmy "Kontrasty" pod rządami Jurka - to był klub wspaniały, dziś to smętna dziurka. Dziś, gdy Jurek nie działa w żadnej tej dziedzinie, one podupadły, ale on nie zginie - stwierdził Wachowicz.Jerzy Szafulski zmarł 5 lutego 2025 w wieku 81 lat.Wspomnienie o dziennikarzu w niedzielnym magazynie "Trochę kultury" Radia Szczecin.