Sprawcy rozboju już w areszcie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest areszt dla młodocianych przestępców podejrzanych o rozbój przy ulicy Mieszka I w Szczecinie. M.in. za pobicie mogą trafić do więzienia na kilka lat.

Chodzi o sprawę z 30 stycznia, kiedy to pięć osób - w tym jedna nieletnia - pobiło 18-latka. Sprawcy złamali mu nos, ukradli telefon warty tysiąc złotych i użyli gazu łzawiącego.



Cała piątka została zatrzymana jeszcze tego samego dnia.



Na wniosek szczecińskiej prokuratury czworo podejrzanych w wieku od 17 do 21 lat trafiło do aresztu na trzy miesiące. Grozi im od 2 do 15 lat więzienia. Wobec nieletniego toczy się odrębne postępowanie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna