Wałcz. Widowisko historyczne "Pomorze w ogniu"

Nie lada gratka dla miłośników militarnego rzemiosła. Widowisko historyczne "Pomorze w ogniu" odbędzie się w sobotę w Wałczu.

Będzie ponad stu rekonstruktorów, sprzęt wojskowy - w tym czołg T-34 - i pokazy pirotechniczne. To jeden z akcentów obchodów 80. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego.



- Mamy sześć pojazdów pancernych. Do tego artyleria lekka. No i ponad setka uczestników. Całość będzie nawiązywać nie stricte do Wałcza, tylko ogólnie, tak jak jest nazwa: "Pomorze w ogniu". Pokażemy te walki, a skupimy się przede wszystkim na działaniach Wojska Polskiego - zapowiada Daniel Iwański z Muzeum Ziemi Wałeckiej.



Start o godzinie 12 na terenie żwirowni przy Skansenie Fortyfikacyjnym Grupa Warowna "Cegielnia" Wałczu.



Wstęp jest bezpłatny.



