Jak szczecinianie dbają o odporność w sezonie zimowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Syrop z cebuli, herbata z imbirem oraz inhalacja - to niektóre z domowych sposobów wzmocnienia odporność w sezonie zimowym.

Dieta bogata w witaminy i minerały to podstawa na zimowe choroby - mówią mieszkańcy.



- Przede wszystkim dużo owoców, troszkę imbiru do herbaty można dodać. Jak już tak naprawdę zmorzy człowieka, to mleko z miodem i z czosnkiem, choć niedobry napój, ale pomaga. - Dobrze się odżywiam, dużo spaceruje, jemy wszystko tylko nieprzetworzone. Nie kupujemy gotowych, robimy wszystko sami. - Ja ufam domowym takim sposobom, wygrzewanie się, miód, czosnek, herbata z cytryną - mówią szczecinianie.



A Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie przypomina - domowe sposoby nie kłócące się z nauką są pomocne, ale jednocześnie apeluje o nie rezygnowanie z konwencjonalnych metod badań i leczenia.