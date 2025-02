Bazarek na Bronowickiej otworzył się po raz kolejny [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Domowe wędliny, naturalne przeciery, a także sezonowane warzywa i owoce - to tylko niektóre z produktów dostępnych na szczecińskim Bazarku przy ulicy Bronowickiej w Szczecinie, gdzie rolnicy z regionu sprzedają swoje naturalne produkty.

Jestem na każdym bazarku, odbywa się on niestety tylko dwa razy w miesiącu - mówi kupujący.



- Niech pan zobaczy - marchewka, ziemniaczek, buraczek, a tutaj bardzo ważne zdanie usłyszałem, że są buraczki kiszone z papryką i bez. A ja papryki nie mogę na przykład. To dla mnie jest bardzo ważne, żeby wiedzieć co się kupuje. - To jest inny smak, inny zapach tego jajka jest po prostu. Kto zna jajko prawdziwe od kury ze wsi to wie. - Są większe chyba, z podwójnym żółtkiem jaja od rolnika, bardzo smaczne, staram się wspierać polskich rolników - mówią odwiedzający.



- Wszystko, co na tym stole, to jest nasze. Kisimy ogórki, kapustę, buraki - mówi Ewa Rzepnikowska, właścicielka gospodarstwa z Przybiernowa.



Następny Bazarek zaplanowany jest na sobotę 22 lutego.