18-latek groził prezydentowi jednego z miast

Groził prezydentowi jednego z miast, poinformował o podłożeniu ładunku wybuchowego, a do tego odpowie za podszywanie się pod inną osobę. Mowa o 18-latku ze Szczecina zatrzymanym przez kołobrzeską policję.

Nastolatek, wykorzystując dane innej osoby, rozsyłał przez internet informacje dotyczące pozbawienia życia prezydenta jednego z miast wojewódzkich oraz podłożenia bomby w miejscu publicznym.



Sprawą zajęli się policjanci z Kołobrzegu. Chociaż nadawca wiadomości nie był anonimowy, to policja od początku nabrała podejrzeń, że mogło dojść do spoofingu, czyli kradzieży tożsamości i wywołania alarmu.



Policja szybko ustaliła, kto rzeczywiście stoi za korespondencją. Dotarła do 18-letniego mieszkańca Szczecina, którego zatrzymano w miejscu zamieszkania, a następnie przetransportowano do kołobrzeskiej komendy.



Mężczyzna usłyszał już zarzuty, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. 18-latek pozostaje na wolności. Został objęty dozorem policji i zakazem kontaktowania się z osobami, pod które się podszywał.



