W poniedziałek start nowej ery w Pogoni?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wszystko wskazuje na to, że rozpoczyna się nowa era dla Pogoni Szczecin - zapowiada Daniel Trzepacz z redakcji pogońsportnet.

Według informacji płynących z klubu na poniedziałkowej konferencji mają zostać omówione decyzję podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jak podkreśla prowadzący audycję "Pogoń FM w Radiu Szczecin" najprawdopodobniej poznamy nowych właścicieli klubu.



- Jest to grupa biznesmenów i prawników, na czele której stoi Nilo Effori, czyli bardzo uznany prawnik z Brazylii, który ma doskonałe doświadczenie w sprawach przed FIFA, UEFA i CAS. Pozostaje nam czekać w dużą niecierpliwością na to, co nam powiedzą o Pogoni Szczecin i swoich planach - mówi Trzepacz.



Walne zgromadzenie ogłosiło przerwę w pracach pod koniec stycznia i powrót do rozmów w poniedziałek. Według informacji podanych przez klub powodem były pracę związane z przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do zakończenia transakcji.