Wiadukt w Mścięcinie doczeka się remontu

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach

Rusza długo oczekiwany przez kierowców remont wiaduktu w polickim Mścięcinie.

Od wielu miesięcy obowiązuje tu ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, co niedługo powinno się zmienić - poinformowała Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.



- Znamy termin przekazania placu budowy przez PKP, PLK, wykonawcy i będzie to 12 lutego. Liczę na to, że już właśnie w połowie lutego będziemy na tym terenie pracować. A dla mieszkańców jest to oczywiście dobra wiadomość, bo to znaczy, że wiosną powinniśmy tam zakończyć prace i wahadło na trasie z Polic do Szczecina całkowicie zniknie - dodała Turkiewicz.



Ruch wahadłowy obowiązujący na wiadukcie w polickim Mścięcinie jest niezmiennie przyczyną sporych opóźnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Przede wszystkim autobusów linii nr 101 i nr 107.