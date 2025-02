Jest szansa, że w ferie pojeździmy na nartach w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest spora szansa, że zimowych szaleństw mieszkańcy zaznają jeszcze w te ferie - zapowiadają pracownicy szczecińskiej Gubałówki. Przez warunki pogodowe stok w tym roku był zamknięty.

Aby funkcjonował, potrzeba co najmniej pięciu dni w minusowych temperaturach, najlepiej od minus 4 stopni w dół. Do tego czasu mieszkańcy korzystają z innych form zimowych aktywności m.in. z lodowiska znajdującego się obok Gubałówki.



- No niestety, śniegu jakoś nie za bardzo. - W tym roku w ogóle w tym roku chyba nie było tego śniegu, więc nie wiem czy nawet była tu otwarta. - Nie jeżdżę na nartach, wolę łyżwy, więc nie narzekam. Ale no chyba się musimy przyzwyczajać do tego, że śniegu w Szczecinie, no za wiele już nie będzie. - Chociaż można na łyżwach pojeździć. - Kto poszuka to coś dla siebie znajdzie - mówią odwiedzający.



- Jest jeszcze szansa. Mamy mieć koło 2 tygodni mrozów. Jeśli prognoza się utrzyma, to zaczniemy naśnieżać jutro wieczorem albo we wtorek, myślę, że na 80% powtórzymy może już nawet w przyszły weekend - mówi Krzysztof Ćwikliński ze Szczecińskiej Gubałówki.



Lodowisko znajdujące się obok szczecińskiej Gubałówki jest czynne w ferie od godz. 10:15 do 22:00.