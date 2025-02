Dziś święto pizzy. Seniorki dzielą się sekretem dobrego ciasta [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Symbol kuchni włoskiej, ale także jedno z najpopularniejszych dań na świecie. Pizza, bo o niej mowa ma dziś swoje święto.

9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. To święto wszystkich miłośników tego kultowego przysmaku. Na całym świecie odwiedzają oni ulubione restauracje lub też przygotowują swoją ulubioną wersję pizzy samodzielnie.



Taką drogą poszły podopieczne kołobrzeskiego Klubu Seniora, które w ramach warsztatów przygotowały swój wypiek. Nie zabrakło na nim szynki, oliwek, dużej warstwy sera i kontrowersyjnego - w świecie pizzożerców - ananasa.



Niezależnie od wybranych składników udzieliły kilku porad, ważnych przy tworzeniu domowej pizzy. - Serca trzeba dołożyć, pieścić się troszeczkę nad tym ciastem, delikatnie dotykać, jak kobietę i wtedy wyjdzie pychotka. - Musi być ciasto dobrze leżakowane. Nie można śpieszyć się, musi dobrze wyrosnąć - zapewniają seniorki.



Wśród krajów zjadających najwięcej pizzy - poza Włochami - są m. in. Norwegia i Stany Zjednoczone. I choć Polski nie ma w tym zestawieniu, to popularność tego dania w naszym kraju rośnie z każdym rokiem.



Autorka edycji: Joanna Chajdas