Walentynkowa edycja Less Waste Market [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do walentynek zostało 5 dni - w poszukiwaniu prezentu dla swojej drugiej połówki można zajrzeć do szczecińskiej Hali Odra. Trwa kolejna edycja Less Waste Market - tym razem na rzeczy z drugiej ręki czujnym okiem spogląda kupidyn.

Na miejscu znajdziemy, między innymi, ciuchy, biżuterię, książki i płyty.



- Proszę pana, takie klejnoty, które tutaj oferują, to jest coś pięknego. - Takie, jakich nie znajdziemy ich nigdy w sklepach. Niepowtarzalne. - My akurat znaliśmy taką fajną kurtkę skórzaną. Ma swoją historię, sprzedawczyni obdarowana przez swojego dziadka. Chcemy przekazać naszej córce - mówią odwiedzający.



Less Waste Market trwa do godziny 16 w Hali Odra w Szczecinie.