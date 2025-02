Rocznica Masowej Wywózki Polaków na Syberię i do Kazachstanu [ZDJĘCIA]

Sybiracy i mieszkańcy Łobza upamiętnili 85. rocznicę masowej deportacji Polaków na Sybir i do Kazachstanu.

W sumie, w 100 transportach kolejowych, wywieziono prawie 27 000 rodzin, czyli blisko 140 tys. osób. Trafiły głównie na północ, do obwodu archangielskiego.





Edycja tekstu: Michał Król

W nocy z 9 na 10 lutego funkcjonariusze NKWD, wspierani przez wojsko i aparat partyjny, wtargnęli do tysięcy polskich domów, dając mieszkańcom zaledwie kilka chwil na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy - wspomina jeden z sybiraków.- Dom był otoczony przez ruskich, został spisany cały inwentarz, to co zostaje. Furmanką nas wywieźli na stację - mówi sybirak.Rodziny były ładowane do bydlęcych wagonów, w których panowały tragiczne warunki.- I tak wieźli nas przez dwadzieścia parę dni w zamkniętym wagonie. Była dziura w podłodze na potrzeby fizjologiczne dzieci. Otwierali gdzieś tam na stacji drzwi po to, żeby pod wagonem załatwiali każde potrzeby - mówi sybiraczka.Na ziemię łobeską, w 1946 roku, przyjechało ponad 200 rodzin deportowanych 10 lutego 1940 r., a wiele historii i losów ofiar tej akcji wciąż pozostaje nieznanych z powodu komunistycznej cenzury.