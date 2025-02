Mobilne stanowisko NFZ w Stargardzie

Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic

We wtorek w Stargardzie będzie można zmierzyć ciśnienie, zważyć się i zmierzyć - zawita tam mobilne stanowisko profilaktyczno-informacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia.

Największym zainteresowaniem cieszy się zwykle analizator składu ciała.



- Czyli: ile mamy mięśni, tłuszczu, wody... To są ważne wskazówki. Analizator oblicza też wiek metaboliczny organizmu, czyli informuje ile lat ma nasz organizm i czy jest on młodszy, czy starszy niż wynika to z metryki - tłumaczy rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ Małgorzata Koszur.



Mobilne stanowisko NFZ będzie dostępne w Przychodni Medycyny Rodzinnej na osiedlu Zachód A-17 w godz. 10-14.